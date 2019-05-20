ЮВО: Разведчики отрабатывают тактико-специальные задачи на горном полигоне
|19:20 18.06.2019
|Дагестан республика
Разведчики мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Дагестан, в рамках полевых занятий приступили к выполнению тактико-специальных задач на полигоне Дальний.
Свыше 100 разведчиков совершенствуют боевую выучку в различных условиях природного ландшафта. Расположение полигона Дальний позволяет отрабатывать учебно-боевые задачи в лесной, горной и степной местности, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе занятий военнослужащим предстоит отработать действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов.
Разведчики отработают также поиск и взятие в плен снайперов условного противника, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.
Особое внимание уделяется совершенствованию навыков применения современного комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС.
Комплекс «Стрелец» обеспечивает речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.
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