Разведчики мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Дагестан, в рамках полевых занятий приступили к выполнению тактико-специальных задач на полигоне Дальний.

Свыше 100 разведчиков совершенствуют боевую выучку в различных условиях природного ландшафта. Расположение полигона Дальний позволяет отрабатывать учебно-боевые задачи в лесной, горной и степной местности, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятий военнослужащим предстоит отработать действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов.

Разведчики отработают также поиск и взятие в плен снайперов условного противника, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.

Особое внимание уделяется совершенствованию навыков применения современного комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС.

Комплекс «Стрелец» обеспечивает речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.