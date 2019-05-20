ЮВО: На учениях в Северной Осетии выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности
|19:00 18.06.2019
|Северная Осетия
В рамках специального учения с полком радиационной, химической и биологической защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне Тарское в Северной Осетии огнеметчики выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».
Для выполнения стрельб был подготовлен участок местности площадью более 6 га с макетами военной техники, фортификационных сооружений и других объектов условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения мотострелковые подразделения решали задачи маневренной обороны, сдерживая наступление превосходящих сил условного противника.
На фоне оборонительных действий огнеметные подразделения войск РХБ защиты нанесли огневое поражение по позициям условного противника.
Огнемётчики провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от 3 до 5 км.
В результате огневого поражения наступление условного противника было остановлено, а своим войскам созданы условия для перехода в наступление.
Корректирование огня и оценка результатов огневого поражения целей осуществлялись с применением комплексов беспилотной авиации.
Всего в учебных мероприятиях задействовано около 900 военнослужащих и около 300 единиц военной техники.
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