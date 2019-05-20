ЮВО: На военном форуме покажут «летающий» танк и воздушный бой вертолетов, истребителей и штурмовиков
|18:40 18.06.2019
|Россия
Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области продемонстрируют боевые возможности вооружения и военной техники зрителям Международного военно-технического форума «Армия-2019».
В течение трех дней на полигоне состоится самое масштабное и зрелищное мероприятие с участием военнослужащих ЮВО. Около 100 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Рев авиационных турбин и залпы артиллерийских батарей "огласят начало динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники".
Танковые и артиллерийские подразделения отработают боевые задачи при ведении маневренной обороны.
Гости форума увидят «летающий» танк Т-90А и динамический показ боевой техники в исполнении профессионалов ЮВО – 5 эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов.
В воздушном бою сойдутся боевые вертолеты, а также бомбардировщики, истребители и штурмовики.
Международный военно-технический форум «Армия-2019» в ЮВО пройдет в Волгоградской области с 28 по 30 июня, а также на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14-и субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.
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