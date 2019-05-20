Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области продемонстрируют боевые возможности вооружения и военной техники зрителям Международного военно-технического форума «Армия-2019».

В течение трех дней на полигоне состоится самое масштабное и зрелищное мероприятие с участием военнослужащих ЮВО. Около 100 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Рев авиационных турбин и залпы артиллерийских батарей "огласят начало динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники".

Танковые и артиллерийские подразделения отработают боевые задачи при ведении маневренной обороны.

Гости форума увидят «летающий» танк Т-90А и динамический показ боевой техники в исполнении профессионалов ЮВО – 5 эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов.

В воздушном бою сойдутся боевые вертолеты, а также бомбардировщики, истребители и штурмовики.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в ЮВО пройдет в Волгоградской области с 28 по 30 июня, а также на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14-и субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.