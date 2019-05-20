ЮВО: Летом на российской военной базе в Абхазии проведут более 150 тактических и тактико-специальных учений
|18:20 18.06.2019
|Абхазия
Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы в непризнанной Абхазии в ходе боевой подготовки примут участие в более 150 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях и тренировках в полевых условиях.
Особенностью пятимесячной плановой летней учебы станет увеличение количества часов боевой подготовки в горно-лесистой и прибрежной местности в 1,5 раза, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Каждый военнослужащий мотострелковых подразделений проведет в автономных полевых условиях более 2,5 месяцев.
Для недопущения перегрева организма в ходе занятий личный состав уже перешел на летнюю форму одежды, разработанную специально для проходящих службу в местностях с жарким климатом. Кроме того, военнослужащие обеспечиваются фляжками с водой из расчета более 3 литров в сутки на человека.
Свыше 1000 военнослужащих по призыву военной базы занимаются боевой подготовкой на полигонах Цабал и Нагвалоу в непризнанной Абхазии, а также Майкопский в Адыгее.
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