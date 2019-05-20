Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы в непризнанной Абхазии в ходе боевой подготовки примут участие в более 150 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях и тренировках в полевых условиях.

Особенностью пятимесячной плановой летней учебы станет увеличение количества часов боевой подготовки в горно-лесистой и прибрежной местности в 1,5 раза, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Каждый военнослужащий мотострелковых подразделений проведет в автономных полевых условиях более 2,5 месяцев.

Для недопущения перегрева организма в ходе занятий личный состав уже перешел на летнюю форму одежды, разработанную специально для проходящих службу в местностях с жарким климатом. Кроме того, военнослужащие обеспечиваются фляжками с водой из расчета более 3 литров в сутки на человека.

Свыше 1000 военнослужащих по призыву военной базы занимаются боевой подготовкой на полигонах Цабал и Нагвалоу в непризнанной Абхазии, а также Майкопский в Адыгее.