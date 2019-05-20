ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии используют собак для поиска взрывоопасных предметов
|18:00 18.06.2019
|Абхазия
Впервые с использованием минно-розыскных собак военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в непризнанной Абхазии выполнили сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов.
Военнослужащие в защитных костюмах сапера «Сокол» осуществляли поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как: искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективные переносные индукционные металлоискатели «ИМПС», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Найденные ВОП военнослужащие уничтожали на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом. Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.
Всего в рамках подготовки полигонов Цабал и Нагвалоу к летнему периоду обучения саперы с собаками исследовали территории общей площадью около 12 гектаров. Большая часть поисковых работ проходила в горно-лесистой местности.
Первые минно-розыскные собаки поступили в подразделение соединения в конце 2018 г. из 470 центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области.
Ще на цю тему:
ЮВО: Дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму отражают воздушное нападение условного противника
ЮВО: На учениях в Северной Осетии выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности
ЮВО: На военном форуме покажут «летающий» танк и воздушный бой вертолетов, истребителей и штурмовиков
ЮВО: Летом на российской военной базе в Абхазии проведут более 150 тактических и тактико-специальных учений
ЮВО: Танкисты 49-й армии приступили к легководолазной подготовке
На ЧФ страны-агрессора учились оказывать помощь аварийному кораблю
ЮВО: Вьючно-транспортный взвод покажет транспортировку минометов и боеприпасов с помощью лошадей
Морская авиация ЧФ оккупантов проводит летные тактические учения
ЮВО: Мотосторелки, танкисты и артиллеристы показали «бой в городе»
ЮВО: Гранатометчики оттачивают свое мастерство на полигонах