Впервые с использованием минно-розыскных собак военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в непризнанной Абхазии выполнили сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов.

Военнослужащие в защитных костюмах сапера «Сокол» осуществляли поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как: искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективные переносные индукционные металлоискатели «ИМПС», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Найденные ВОП военнослужащие уничтожали на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом. Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Всего в рамках подготовки полигонов Цабал и Нагвалоу к летнему периоду обучения саперы с собаками исследовали территории общей площадью около 12 гектаров. Большая часть поисковых работ проходила в горно-лесистой местности.

Первые минно-розыскные собаки поступили в подразделение соединения в конце 2018 г. из 470 центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области.