ЮВО: Танкисты 49-й армии приступили к легководолазной подготовке

17:40 18.06.2019   Россия

Танкисты 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) на учебно-тренировочных комплексах в пунктах дислокации приступили к практическим занятиям по легководолазной подготовке.

На первом этапе танкисты изучают требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действия в различных ситуациях под водой, а также правила и способы подводной эвакуации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Затем танковые экипажи отработают погружение на глубину до 5 м в специальных бассейнах. Под водой военнослужащие выполнят продувку изолирующего противогаза ИП-5, перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

На практические занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке. Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап к комплексному занятию по подводному вождению танков.



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