На ЧФ страны-агрессора учились оказывать помощь аварийному кораблю
|17:20 18.06.2019
|Крым
Экипажи спасательных судов из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота (ЧФ) завершили учение по оказанию помощи аварийному объекту с отработкой эпизодов по тушению пожара и заделыванию пробоин.
Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на 2019 учебный год, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Роль аварийного объекта выполнило водолазное судно «ВМ-125».
По замыслу учения, в результате навигационного происшествия судно получило пробоину, также произошло возгорание в одном из помещений.
На помощь аварийному судну выдвинулись морской буксир и пожарный катер из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота страны-агрессора.
Прибыв на место, личный состав аварийно-спасательной партии высадился на «ВМ-125», провёл разведку возгорания и повреждений корпуса, ликвидировал пожар и выполнили заделку пробоин. Также в ходе учения был отработан порядок при подготовке и буксировке аварийного судна.
В учении были задействованы морской буксир «МБ-304», пожарный катер «ПЖК-37» и водолазное судно «ВМ-125» из состава аварийно-спасательного отряда службы поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.
Ще на цю тему:
ЮВО: Дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму отражают воздушное нападение условного противника
ЮВО: На учениях в Северной Осетии выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности
ЮВО: На военном форуме покажут «летающий» танк и воздушный бой вертолетов, истребителей и штурмовиков
ЮВО: Летом на российской военной базе в Абхазии проведут более 150 тактических и тактико-специальных учений
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии используют собак для поиска взрывоопасных предметов
ЮВО: Танкисты 49-й армии приступили к легководолазной подготовке
ЮВО: Вьючно-транспортный взвод покажет транспортировку минометов и боеприпасов с помощью лошадей
Морская авиация ЧФ оккупантов проводит летные тактические учения
ЮВО: Мотосторелки, танкисты и артиллеристы показали «бой в городе»
ЮВО: Гранатометчики оттачивают свое мастерство на полигонах