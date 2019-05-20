Экипажи спасательных судов из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота (ЧФ) завершили учение по оказанию помощи аварийному объекту с отработкой эпизодов по тушению пожара и заделыванию пробоин.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на 2019 учебный год, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Роль аварийного объекта выполнило водолазное судно «ВМ-125».

По замыслу учения, в результате навигационного происшествия судно получило пробоину, также произошло возгорание в одном из помещений.

На помощь аварийному судну выдвинулись морской буксир и пожарный катер из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота страны-агрессора.

Прибыв на место, личный состав аварийно-спасательной партии высадился на «ВМ-125», провёл разведку возгорания и повреждений корпуса, ликвидировал пожар и выполнили заделку пробоин. Также в ходе учения был отработан порядок при подготовке и буксировке аварийного судна.

В учении были задействованы морской буксир «МБ-304», пожарный катер «ПЖК-37» и водолазное судно «ВМ-125» из состава аварийно-спасательного отряда службы поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.