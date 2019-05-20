Морская авиация ЧФ оккупантов проводит летные тактические учения
|17:00 18.06.2019
|Крым
Экипажи самолетов и вертолетов отдельных авиационных полков Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) начали подготовку к плановым летным тактическим учениям.
Технический состав сдает нормативы по предполётной подготовке самолётов и вертолётов с одновременным проведением занятий по обучению молодых специалистов-техников. Летчики, в свою очередь, начали выполнение тренировочных полётов с отработкой отдельных элементов предстоящего учения как одиночно, так и в составе пар, звеньев и эскадрилий, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В рамках проведения учения экипажи самолетов и вертолётов выполнят задачи по ведению боевых действий при поражении корабельных группировок, подводных лодок и наземных целей условного противника в условиях противодействия средств противовоздушной обороны. Также командирам экипажей самолётов предстоит применить нестандартные подходы для выполнения поставленных задач по завоеванию господства в небе в условиях учебного боя.
К полетам привлечены более 15 единиц самолётов и вертолетов из состава Морской авиации Черноморского флота. Подготовительные полеты проходят как в дневное, так и ночное время на разных высотах и в сложных погодных условиях.
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