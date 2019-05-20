ЮВО: Гранатометчики оттачивают свое мастерство на полигонах
|16:40 18.06.2019
|Россия
Гранатометчики мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области повысили уровень боевой подготовки в ходе учебно-методического сбора.
Около 100 гранатометчиков, пройдя теоретической курс подготовки, в течение двух недель совершенствовали знания и умения в разведке целей и определении дальностей до них, расчете поправок на внешние условия, уничтожении бронетехники условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости, а также живой силы осколочными выстрелами с взрывателем мгновенного действия, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы из автоматических гранатометов с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям, находящимся в лощинах и оврагах на расстоянии до 1,7 тысяч метров.
Сборы завершились выполнением упражнений контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17. Около половины из них прошли в ночное время суток.
При помощи установленного на полигоне новейшего модульного комплекса стрельбищного оборудования, оснащенного компьютерами и радиопередающими устройствами, руководители занятий в режиме реального времени вели наблюдение и оценивали результаты стрельбы.
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