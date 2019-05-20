Крымским мусором оккупанты обещают заняться "на государственном уровне"

16:20 18.06.2019   Крым

Сбором, переработкой и утилизацией твердых бытовых отходов в оккупированном  Крыму займется "государственный оператор". 

Об этом во  сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости Крым

"На прошлой неделе проводили совещание, на котором был… Буцаев Денис Петрович (глава "Российского экологического оператора" (РЭО), — ред.). Мы договорились, что в Крыму будут обкатывать модель, чтобы регоператор в Крыму был в полном объеме государственный. Мы до конца недели готовим предложение на профильных вице-премьеров и главу государства с целью реализовать в Крыму такой пилотный проект", — заявил Аксенов. 

По словам Аксенова, "на федеральном уровне пока нет единой модели и подхода" по уборке мусора, поэтому оккупированный Россией Крым станет первым регионом, для которого будет разработана новая технология по сбору и утилизации отходов.  "Задача одна: при том же тарифе (50 рублей для городов, 40 рублей для сельской местности) повысить качество уборки и вывоза мусора", — сказал Аксенов. 

Существующие тарифы на вывоз мусора в Ялте и Алуште - 129 и 97 рублей на месяц на одного человека соответственно.



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