Горные мотострелковые подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии получили на вооружение более 30 комплектов радиостанций шестого поколения Р-187П1 «Азарт».

«Азарт» предназначен для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями, совместим с радиосредствами предыдущего поколения, настраивается практически на любую полосу частот и способен действовать в сотовых сетях, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты ГЛОНАСС/GPS с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.

Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет до 12 ч. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с.