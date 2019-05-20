ЮВО: Горные мотострелки получили более 30 комплектов радиостанций 6-го поколения
|16:00 18.06.2019
|Россия
Горные мотострелковые подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии получили на вооружение более 30 комплектов радиостанций шестого поколения Р-187П1 «Азарт».
«Азарт» предназначен для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями, совместим с радиосредствами предыдущего поколения, настраивается практически на любую полосу частот и способен действовать в сотовых сетях, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты ГЛОНАСС/GPS с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.
Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет до 12 ч. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с.
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