ЮВО: В командно-штабных учениях на Юге России задействуют более 100 самолетов и вертолетов
|15:40 18.06.2019
|Россия
В розыгрыше тактических эпизодов при выполнении практических действий в ходе командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов.
Кроме того, в КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Руководство учения оценит боевую готовность дежурных сил смешанных авиационных дивизий объединения ВВС и ПВО в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.
Планом учения предусмотрен вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы. Затем – нанесение ответно-встречного авиационного удара с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах с последующим возвращением на аэродромы постоянного базирования.
КШУ будет проведено в период с 17 по 21 июня. Выполнение пусков управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами и нанесение бомбовых ударов спланировано на 5-ти авиационных полигонах. Всего в учении будет задействовано более 10 аэродромов ЮВО.
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