ЮВО: Бомбардировщики из Волгоградской области совершили перелет на аэродром в Краснодарском крае
|15:20 18.06.2019
|Россия
Бомбардировщики Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области совершили перелет на оперативный аэродром в Краснодарском крае в рамках командно-штабного учения с объединением ВВС и ПВО ЮВО.
Летчики бомбардировочной и истребительной авиации на самолетах Су-30 и Су-24М выполнят учебные задачи, а также выступят в роли условного противника по отношению друг другу на одном из этапов учений, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На полигоне, расположенном в Астраханской области, пилоты отработают нанесение бомбовых ударов по мишеням, имитирующим колонны военной техники, командные пункты условного противника.
При выполнении полетных заданий бомбардировщиками их будут прикрывать истребители Су-30.
Также летчики перехватят воздушные цели на дальних рубежах и разыграют элементы воздушного боя.
Всего на учение, которое продлится до конца недели, от авиаполка привлечено более 30 экипажей Су-30, Су-24М и Су-24МР, а также свыше 200 специалистов командного, летного и инженерно-технического состава.
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