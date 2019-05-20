Бомбардировщики Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области совершили перелет на оперативный аэродром в Краснодарском крае в рамках командно-штабного учения с объединением ВВС и ПВО ЮВО.

Летчики бомбардировочной и истребительной авиации на самолетах Су-30 и Су-24М выполнят учебные задачи, а также выступят в роли условного противника по отношению друг другу на одном из этапов учений, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На полигоне, расположенном в Астраханской области, пилоты отработают нанесение бомбовых ударов по мишеням, имитирующим колонны военной техники, командные пункты условного противника.

При выполнении полетных заданий бомбардировщиками их будут прикрывать истребители Су-30.

Также летчики перехватят воздушные цели на дальних рубежах и разыграют элементы воздушного боя.

Всего на учение, которое продлится до конца недели, от авиаполка привлечено более 30 экипажей Су-30, Су-24М и Су-24МР, а также свыше 200 специалистов командного, летного и инженерно-технического состава.