Агресія РФ: Німеччина переозброє свою протиракетну оборону
|14:40 18.06.2019
|Россия
Оскільки перед НАТО постали нові загрози, країни-члени Альянсу, у тому числі Німеччина, потребують нових систем ППО-ПРО із розширеними можливостями.
Американська система протиповітряної і протиракетної оборони Patriot, що знаходиться на озброєнні країн НАТО та німецької армії, не цілком відповідає вимогам поточного моменту і підлягає заміні, заявив глава німецької філії європейського концерну по виробництву керованої ракетної зброї MBDA Томас Готтшільд, повідомляє ZN,UA з посиланням на німецьке видання Die Welt.
Оскільки перед НАТО постали нові загрози, країни-члени Альянсу, у тому числі Німеччина, потребують нових системах ППО-ПРО з розширеними можливостями. У якості прикладу загрози Готтшільд привів Росію з її новими гіперзвуковими ракетами – на думку ракетника, для відбиття удару таких ракет системи ППО-ПРО повинні бути набагато більш гнучкими, ніж ті, що використовуються сьогодні.
Готтшільд зазначив, що стандартні системи на озброєнні НАТО, ті самі Patriot, недостатньо ефективні, тому варто укласти угоду з концерном Lockheed Martin, щоб замінити системи Patriot у максимальному числі країн НАТО. В цьому плані Німеччина лідирує – попередню угоду про розробку системи MBDA-Lockheed було прийнято міністерством оборони ФРН ще у 2015 році.
"З допомогою TLVS Німеччина, за його словами, зможе і в політичному сенсі розширити всередині НАТО свою роль у сфері протиповітряної оборони", – передає Die Welt.
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