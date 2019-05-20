Під Миколаєвом пройшли навчання мотострільців / Фото

14:20 18.06.2019   Украина

На військовому полігоні під Миколаєвом у рамках підготовки до бригадних тактичних навчань мотопіхотні підрозділи оперативного командування "Південь" провели навчання з подолання водних перешкод.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на своїй сторінці в Facebook, передає ZN,UA.

На навчаннях відпрацьовувалися реальні ситуації, які можуть виникнути під час переправи мотопіхотного підрозділу через водну перешкоду, зокрема, надання допомоги машинам, які вийшли з ладу у процесі переправи, машинам, які застрягли при з'їзді у річку або виїзді з неї.

У цілому, навчання пройшли досить добре, всі бойові завдання були виконані успішно, зазначили в ОК "Південь".

За даними Міністерства оборони України, у 2019 році українські військові візьмуть участь у 20 міжнародних навчаннях, шість з яких проводитимуться на території України.

Заплановано проведення 250 заходів оперативної підготовки і до 2000 основних заходів: командно-штабних навчань і тренувань, тактичних навчань, льотно-тактичних вправ, понад 200 заходів централізованої підготовки штабів бригад і підрозділів у вищих військових навчальних закладах.

Фото: ОК Південь



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