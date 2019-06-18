Країни ЄС погрожуватимуть заморозити переговори про оновлення угоди про Митний союз між Туреччиною і ЄС, якщо вона не припинить газові буріння у водах поблизу Кіпру.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Bloomberg, посилаючись на проект висновків Ради із загальних справ ЄС.

ЄС "готовий відповідати належним чином і в повній солідарності з Кіпром", йдеться в тексті проекту.

Греція та Кіпр вирішили попросити Раду ЄС у четвер, 13 червня, запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона продовжить буріння в кіпрській виключній економічній зоні.

На шельфі і у виключній економічній зоні Кіпру нещодавно знайшли нові потужні родовища газу. Туреччина вважає, що має право на природні багатства в регіоні. Анкара направила в район бурове судно "Фатіх". Кіпр і Греція зажадали від Туреччини припинити буріння в цій зоні, але Анкара продовжує бурові роботи біля Кіпру під захистом армії.