ЄС може заморозити переговори про митний союз з Туреччиною - ЗМІ
|14:00 18.06.2019
|Турция
Країни ЄС погрожуватимуть заморозити переговори про оновлення угоди про Митний союз між Туреччиною і ЄС, якщо вона не припинить газові буріння у водах поблизу Кіпру.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Bloomberg, посилаючись на проект висновків Ради із загальних справ ЄС.
ЄС "готовий відповідати належним чином і в повній солідарності з Кіпром", йдеться в тексті проекту.
Греція та Кіпр вирішили попросити Раду ЄС у четвер, 13 червня, запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона продовжить буріння в кіпрській виключній економічній зоні.
На шельфі і у виключній економічній зоні Кіпру нещодавно знайшли нові потужні родовища газу. Туреччина вважає, що має право на природні багатства в регіоні. Анкара направила в район бурове судно "Фатіх". Кіпр і Греція зажадали від Туреччини припинити буріння в цій зоні, але Анкара продовжує бурові роботи біля Кіпру під захистом армії.
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