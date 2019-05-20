На общевойсковом полигоне Дальний артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане приступили к занятиям в горах, в ходе которых впервые проведут артиллерийские дуэли.

Артиллеристы будут состязаться между собой в скорости и точности выполнения задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии будет организована в единой системе разведывательно-огневого контура (РОК) с учетом опыта боевых действий современных вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минометные подразделения апробируют использование «кочующих» минометов в ходе выполнения огневых задач, что позволит сократить время развертывания и смены огневых позиций, а также увеличит результативность нанесения артиллерийского удара по целям условного противника.

В сложной и постоянно меняющейся обстановке военнослужащие отработают ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Гвоздика», минометами 2Б11 «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град-М».

В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями будут активно применяться современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», системы артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотная авиация.

В полевых занятиях задействовано более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.