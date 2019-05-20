ЮВО: Соединения и воинские части в оккупированном Крыму приведены в боевую готовность
|13:20 18.06.2019
|Крым
Соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в рамках командно-штабного учения (КШУ) с практическим применением авиации и средств противовоздушной обороны подняты по сигналу учебной тревоги.
Впервые соединения ПВО в Ростовской области и в оккупированном Крыму проведут компьютерное учение по отражению ракетных ударов. Практические действия будут отработаны в едином тактическом замысле на пунктах управления и заглубленных командных пунктах воинских частей, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для выполнения практических действий в розыгрыше тактических эпизодов будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО.
Планом учения предусмотрен вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы. Затем – нанесение ответно-встречного авиационного удара с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах с последующим возвращением на аэродромы постоянного базирования.
Кроме того, в КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Руководство учением оценит боевую готовность дежурных сил смешанных авиационных дивизий объединения ВВС и ПВО в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в оккупированном Крыму.
КШУ будет проведено в период с 18 по 21 июня. Выполнение пусков управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами и нанесение бомбовых ударов спланировано на 5-ти авиационных полигонах. Всего в учении будет задействовано более 10 аэродромов ЮВО.
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