Соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в рамках командно-штабного учения (КШУ) с практическим применением авиации и средств противовоздушной обороны подняты по сигналу учебной тревоги.

Впервые соединения ПВО в Ростовской области и в оккупированном Крыму проведут компьютерное учение по отражению ракетных ударов. Практические действия будут отработаны в едином тактическом замысле на пунктах управления и заглубленных командных пунктах воинских частей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для выполнения практических действий в розыгрыше тактических эпизодов будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО.

Планом учения предусмотрен вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы. Затем – нанесение ответно-встречного авиационного удара с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах с последующим возвращением на аэродромы постоянного базирования.

Кроме того, в КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Руководство учением оценит боевую готовность дежурных сил смешанных авиационных дивизий объединения ВВС и ПВО в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в оккупированном Крыму.

КШУ будет проведено в период с 18 по 21 июня. Выполнение пусков управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами и нанесение бомбовых ударов спланировано на 5-ти авиационных полигонах. Всего в учении будет задействовано более 10 аэродромов ЮВО.