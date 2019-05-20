Оккупанты Крыма игнорируют решение ЕСПЧ и не везут Бекирова в больницу - адвокат

12:57 18.06.2019   Крым

У незаконно арестованного гражданина Украина сахарный диабет, гипертония и ампутирована нога.

В ФСБ отказались разрешить госпитализацию политзаключенного Бекирова, передает Крым.Реалии

Следователь так называемого управления ФСБ России в аннексированном Крыму отказался выполнять предписание Европейского суда по правам человека относительно госпитализации политзаключенного Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя.

Защита Бекирова отправила следователю Ивану Романцу ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ, однако тот заявил, что не собирается принимать его во внимание.

"Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо, и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало", - рассказал адвокат Алексей Ладин в комментарии изданию "Крым. Реалии".

Ладин отметил, что предвидел такое развитие ситуации и поэтому разослал заявления представителям российских властей и оккупационной администрации полуострова, в частности, обмудсмену Татьяне Москальковой, руководству ФСБ, Министерства юстиции, Федеральной службы исполнения наказаний и Администрации президента России.

 



Ще на цю тему:

19:45 16.06.2019
Эдем Бекиров: Я не сойду с пути истины до последнего вздоха
17:49 14.06.2019
В Крыму 86 человек лишены свободы по политическим мотивам - правозащитники
14:25 14.06.2019
Суд в Криму повернув справу кримськотатарської активістки Гульсум Алієвої в прокуратуру
19:15 13.06.2019
Окупанти викликають до "суду" дочку політв'язня Мусліма Алієва
19:00 13.06.2019
ФСБ закончила следствие и предъявила обвинение Эдему Бекирову: активист вину не признал - адвокат
15:30 13.06.2019
Цивільного журналіста Мемедемінова ще 5 червня вивезли з СІЗО у невідомому напрямку - адвокат
16:00 12.06.2019
Облави в Криму: Російський суд заарештував усіх затриманих 10 червня кримських татар
21:15 11.06.2019
ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні
20:45 11.06.2019
США закликали РФ звільнити затриманих окупантами кримських татар
20:30 11.06.2019
В окупованому Криму активісти допомагають 170 дітям політв'язнів
08:23 11.06.2019
Еще троих задержанных вчера крымских татар арестовали до 5 августа
21:15 10.06.2019
Російські прокурори вимагають до 17 років колонії кримським татарам, затриманим у 2016 році / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:49 14.06.2019
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии на полигоне Дзарцеми учатся действовать в составе разведывательно-огневых контуров
14:55 14.06.2019
Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО
09:59 14.06.2019
Российский флаг на аджарской гостинице вызвал скандал в Грузии
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:29 18.06.2019
Новые власти Молдовы решили взяться за предшественников
19:25 16.06.2019
Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що викликали політичну кризу
20:22 14.06.2019
У Молдові старий уряд вирішив піти у відставку
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
Всі новини країни
Россия Россия
12:34 18.06.2019
Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями
09:31 18.06.2019
РФ введет электронные визы для граждан 27 стран ЕС, Британия и США вне списка
16:30 17.06.2019
ЮВО: В Северной Осетии впервые на форуме «Армия-2019» покажут ЗРК «Бук»
16:15 17.06.2019
В России опасаются применения кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы во время учений на Балтике
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 16.06.2019
Глава міноборони Румунії: Ми розглядаємося як потенційна ціль для наступу РФ
19:45 13.06.2019
Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
Всі новини країни
Турция Турция
10:33 18.06.2019
США предупреждают о санкциях против Турции за размещение систем С-400
19:35 14.06.2019
Турция готова ответить на санкции США из-за С-400
11:25 14.06.2019
Анкара звинуватила Вашингтон у відмові створити робочу групу по С-400
07:58 14.06.2019
В Стамбуле проводят флешмобы для популяризации чтения
Всі новини країни
Украина Украина
12:57 18.06.2019
Оккупанты Крыма игнорируют решение ЕСПЧ и не везут Бекирова в больницу - адвокат
11:57 18.06.2019
Предприятия оккупированнного Крыма задолжали миллиард рублей по ОМС и пенсиям
10:59 18.06.2019
Молодое пополнение армейского корпуса ЧФ приступило к боевой подготовке на крымских полигонах
09:57 18.06.2019
Скрепный туризм: в Крыму гости из РФ купаются в фекальных стоках. ФОТО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд