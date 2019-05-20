У незаконно арестованного гражданина Украина сахарный диабет, гипертония и ампутирована нога.

В ФСБ отказались разрешить госпитализацию политзаключенного Бекирова, передает Крым.Реалии

Следователь так называемого управления ФСБ России в аннексированном Крыму отказался выполнять предписание Европейского суда по правам человека относительно госпитализации политзаключенного Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя.

Защита Бекирова отправила следователю Ивану Романцу ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ, однако тот заявил, что не собирается принимать его во внимание.

"Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо, и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало", - рассказал адвокат Алексей Ладин в комментарии изданию "Крым. Реалии".

Ладин отметил, что предвидел такое развитие ситуации и поэтому разослал заявления представителям российских властей и оккупационной администрации полуострова, в частности, обмудсмену Татьяне Москальковой, руководству ФСБ, Министерства юстиции, Федеральной службы исполнения наказаний и Администрации президента России.