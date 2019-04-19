Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

12:34 18.06.2019   Россия

Американские стратегические бомбардировщики B-52 совершили трансатлантический перелет с воздушной базы в Северной Дакоте в Европу, где над Черным и Балтийским морем их перехватили российские Су-27.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал The Aviationist.

Три самолета (60-0009/"HODOR 51", 61-0038/"HODOR52", 61-0005/"HODOR53") пересекли Атлантический океан двумя рейсами: HODOR 51-52 достигли Британии первыми, за ними почти через полчаса прилетел HODOR 53.

Первые два самолета направились в направлении Румынии к Черному морю, второй - к Балтийскому морю.

После этого HODOR 53 был перехвачен в международном воздушном пространстве вблизи Калининградской области российскими истребителями.

Такая же судьба ждала и HODOR 51-52 над Черным морем – их перехватили российские истребители, поднятые с базы в оккупированном Крыму.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда российские самолеты перехватывают американские, однако именно B-52 выполняют операции над Балтийским и Черным морями и перехватываются российскими нечасто.



Ще на цю тему:

08:48 14.06.2019
У Су-30 сработал тормозной парашют во время показательного полета над оккупированным Севастополем / Видео
15:42 07.06.2019
Российский эсминец чуть не столкнулся с крейсером США в Филиппинском море
17:01 20.05.2019
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
14:41 19.04.2019
Новый российский самолет потерпел неудачу при первом полете
08:47 14.01.2019
Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Симферополя через час после взлета
14:37 02.11.2018
Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
12:31 22.10.2018
В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39
15:44 08.10.2018
В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями / Фото
14:47 24.05.2018
Рейс MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом ВС РФ - следователи
09:12 07.03.2018
Минобороны России: при крушении Ан-26 погибли 27 офицеров, в том числе генерал-майор
12:50 01.09.2017
Пассажирский самолет из Симферополя чуть не столкнулся с другим над Ростовом-на-Дону
14:49 21.06.2017
Самолет НАТО сблизился с самолетом министра обороны РФ / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:49 14.06.2019
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии на полигоне Дзарцеми учатся действовать в составе разведывательно-огневых контуров
14:55 14.06.2019
Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО
09:59 14.06.2019
Российский флаг на аджарской гостинице вызвал скандал в Грузии
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:29 18.06.2019
Новые власти Молдовы решили взяться за предшественников
19:25 16.06.2019
Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що викликали політичну кризу
20:22 14.06.2019
У Молдові старий уряд вирішив піти у відставку
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
Всі новини країни
Россия Россия
12:34 18.06.2019
Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями
09:31 18.06.2019
РФ введет электронные визы для граждан 27 стран ЕС, Британия и США вне списка
16:30 17.06.2019
ЮВО: В Северной Осетии впервые на форуме «Армия-2019» покажут ЗРК «Бук»
16:15 17.06.2019
В России опасаются применения кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы во время учений на Балтике
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 16.06.2019
Глава міноборони Румунії: Ми розглядаємося як потенційна ціль для наступу РФ
19:45 13.06.2019
Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
Всі новини країни
Турция Турция
10:33 18.06.2019
США предупреждают о санкциях против Турции за размещение систем С-400
19:35 14.06.2019
Турция готова ответить на санкции США из-за С-400
11:25 14.06.2019
Анкара звинуватила Вашингтон у відмові створити робочу групу по С-400
07:58 14.06.2019
В Стамбуле проводят флешмобы для популяризации чтения
Всі новини країни
Украина Украина
12:57 18.06.2019
Оккупанты Крыма игнорируют решение ЕСПЧ и не везут Бекирова в больницу - адвокат
11:57 18.06.2019
Предприятия оккупированнного Крыма задолжали миллиард рублей по ОМС и пенсиям
10:59 18.06.2019
Молодое пополнение армейского корпуса ЧФ приступило к боевой подготовке на крымских полигонах
09:57 18.06.2019
Скрепный туризм: в Крыму гости из РФ купаются в фекальных стоках. ФОТО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд