Американские стратегические бомбардировщики B-52 совершили трансатлантический перелет с воздушной базы в Северной Дакоте в Европу, где над Черным и Балтийским морем их перехватили российские Су-27.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал The Aviationist.

Три самолета (60-0009/"HODOR 51", 61-0038/"HODOR52", 61-0005/"HODOR53") пересекли Атлантический океан двумя рейсами: HODOR 51-52 достигли Британии первыми, за ними почти через полчаса прилетел HODOR 53.

Первые два самолета направились в направлении Румынии к Черному морю, второй - к Балтийскому морю.

После этого HODOR 53 был перехвачен в международном воздушном пространстве вблизи Калининградской области российскими истребителями.

Такая же судьба ждала и HODOR 51-52 над Черным морем – их перехватили российские истребители, поднятые с базы в оккупированном Крыму.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда российские самолеты перехватывают американские, однако именно B-52 выполняют операции над Балтийским и Черным морями и перехватываются российскими нечасто.