Предприятия оккупированнного Крыма задолжали миллиард рублей по ОМС и пенсиям
|11:57 18.06.2019
|Крым
В Крыму более 9,5 тысяч организаций и почти 40 индивидуальных предпринимателей накопили долги по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование.
Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Республике, пишет Новости Крыма.
Сумма долгов на данный момент составляет около одного миллиарда рублей.«В позорной «десятке лидеров» – промышленные предприятия по производству химикатов и строительных материалов Армянска и Симферополя, крупнейший птицеводческий завод Сакского района, Бахчисарайская управляющая компания и Феодосийское оборонное предприятие, индивидуальные предприниматели из Симферополя, Бахчисарая, Джанкоя и Феодосии, работающие в сфере торговли строительными материалами и топливом – на сегодняшний день ими накоплены долги по страховым взносам в размере 158 миллионов рублей», — сообщают крымские налоговики.
По данным УФНС, у каждого работника этих предприятий «уже нарушены пенсионные права, каждый из них в будущем столкнется с проблемой отсутствия необходимого трудового стажа, занижения размеров пенсии и будет лишен возможности инвестировать пенсионные накопления».
На данный момент налоговая готовит акцию, во время которой всем сотрудникам предприятий должников будут направлены «письма счастья» с информацией о неуплате страховых взносов, а также возможных проблемах по выплате заработной платы и оформлению пенсий.
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