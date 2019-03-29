В Крыму более 9,5 тысяч организаций и почти 40 индивидуальных предпринимателей накопили долги по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование.

Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Республике, пишет Новости Крыма.

Сумма долгов на данный момент составляет около одного миллиарда рублей.«В позорной «десятке лидеров» – промышленные предприятия по производству химикатов и строительных материалов Армянска и Симферополя, крупнейший птицеводческий завод Сакского района, Бахчисарайская управляющая компания и Феодосийское оборонное предприятие, индивидуальные предприниматели из Симферополя, Бахчисарая, Джанкоя и Феодосии, работающие в сфере торговли строительными материалами и топливом – на сегодняшний день ими накоплены долги по страховым взносам в размере 158 миллионов рублей», — сообщают крымские налоговики.

По данным УФНС, у каждого работника этих предприятий «уже нарушены пенсионные права, каждый из них в будущем столкнется с проблемой отсутствия необходимого трудового стажа, занижения размеров пенсии и будет лишен возможности инвестировать пенсионные накопления».

На данный момент налоговая готовит акцию, во время которой всем сотрудникам предприятий должников будут направлены «письма счастья» с информацией о неуплате страховых взносов, а также возможных проблемах по выплате заработной платы и оформлению пенсий.