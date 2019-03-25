Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
|11:28 18.06.2019
|Греция
Греция и Кипр решили попросить Совет ЕС в четверг ввести санкции против Турции, если она продолжит бурение в кипрской исключительной экономической зоне.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Euractiv.
После внеочередного заседания Совета национальной безопасности, в котором принимал участие кипрский президент Никос Анастасиадис, греческий премьер-министр Алексис Ципрас заявил, что тот, кто нарушает суверенные права Греции и Кипра, а также международное право в регионе, "должен знать, что будут санкции".
ЕС, в частности Франция, и США твердо предостерегли Анкару от такой деятельности в регионе.
На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра недавно нашли новые мощные месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". Кипр и Греция потребовали от Турции прекратить бурение в этой зоне, но Анкара продолжает буровые работы у Кипра под защитой армии.
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