В понедельник, 17июня, США предупредили Турцию, что размещение на ее территории российских зенитно-ракетных комплексов С-400 может повлечь не только запрет на экспорт в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35, но и введения санкций, сообщает телекомпания Foxnews.

В письме министру обороны Турции Хулуси Акару исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан предупреждает, что Турция не получит заказанные ею истребители F-35, если Анкара завершит сделку по покупке систем С-400. Мало того, глава Пентагона первым из американского руководства заговорил о возможности введения санкций против Турции-союзника США по НАТО в рамках закона "О противодействии противникам США с помощью санкций", пишет УНН.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу резко отреагировал на письмо Шанахана, объявив на пресс-конференции в Анкаре, что Турция заключила соглашение с Москвой на поставку С-400 и зенитные установки будут доставлены в страну.

Турция является участником программы создания F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Администрация президента Реджепа Эрдогана приняла в 2016 году решение о приобретении 24 истребителей-бомбардировщиков F-35 в течение трех лет. Анкара уже закупила 4 самолета, но пока они находятся на военно-воздушной базе в США, где должны были начаться обучение турецких пилотов обращения с новыми самолетами.

Представители США утверждают, что приобретение Турцией систем С-400 может представлять угрозу для F-35, поскольку эти две системы не совместимы. Патрик Шанахан указывает в своем письме конец июля как крайний срок, до истечения которого Турция должна определиться: или F-35, или С-400. Шанахан добавляет, что если Турция разместит российские установки, то в Конгрессе США в наличии решимость как демократов, так и республиканцев ввести санкции против Турции, таких как ограничение турецкого экспорта в США или ограничения деятельности турецких компаний в финансовой системе США. Такие меры предусматриваются законом "О противодействии противникам США с помощью санкций".