В оккупированном Крыму продолжают сбрасывать канализационные стоки прямо в море, причем — непосредственно в курортной зоне. Но туристов из России такие мелочи не беспокоят — они продолжают резвиться в воде.

Об этом сообщает блогер КРЫМский бандеровец.

«Крым. «Сегодня в Коктебеле!!! Выброс канализации в море!!! Администрация района, вы видите, что происходит экологическая катастрофа!? Анонимно», — пишут жители города. Судя по тому, что возле стока с фекалиями плавают скрепные отдыхающие, то им все нормально», — говорится в сообщении.