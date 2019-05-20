Скрепный туризм: в Крыму гости из РФ купаются в фекальных стоках. ФОТО
|09:57 18.06.2019
|Крым
В оккупированном Крыму продолжают сбрасывать канализационные стоки прямо в море, причем — непосредственно в курортной зоне. Но туристов из России такие мелочи не беспокоят — они продолжают резвиться в воде.
Об этом сообщает блогер КРЫМский бандеровец.
«Крым. «Сегодня в Коктебеле!!! Выброс канализации в море!!! Администрация района, вы видите, что происходит экологическая катастрофа!? Анонимно», — пишут жители города. Судя по тому, что возле стока с фекалиями плавают скрепные отдыхающие, то им все нормально», — говорится в сообщении.
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