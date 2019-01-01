Россия собирается ввести упрощенную электронную визу для посетителей из стран ЕС с 2021 года, но не для граждан Великобритании, Америки или Канады.

По данным издания, президент РФ Владимир Путин подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию, сообщает Коммерсант.

Сейчас этот сервис действует только для посещения Дальневосточного федерального округа, а с 1 июля по электронной визе можно будет посещать Калининградскую область.

Электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными - до 16 дней. При этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.

В список стран, граждане которых смогут подаваться на визу, войдут Китай, Южная Корея, Япония, 27 стран ЕС и не входящие в Евросоюз государства Шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия.

Великобританию, Канаду и США включать в список пока не планируется.

Общероссийская электронная виза будет платной. Обсуждаемая стоимость - до $50.