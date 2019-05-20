Молодое пополнение армейского корпуса ЧФ приступило к боевой подготовке на крымских полигонах

10:59 18.06.2019   Крым

Молодое пополнение армейского корпуса Черноморского флота приступило к занятиям по боевой подготовке на крымских полигонах.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв, передает Крыминформ.

«Военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на крымских полигонах. Личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите. Молодое пополнение, прибывшее в состав подразделений в ходе весеннего призыва 2019 года на военную службу, обучается первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений», – сообщил Рулёв.

Занятия проходят на крымских полигонах Ангарский, Перевальное и Казачий. Всего задействовано более 1 тысячи человек личного состава и 100 единиц боевой и специальной техники.

Всего в весенний призыв, который проходит с 1 апреля по 15 июля, военкоматы Крыма направят на военную службу 2,5 тысячи крымчан и севастопольцев. 



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