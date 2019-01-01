Новые власти Молдовы решили взяться за предшественников

08:29 18.06.2019   Молдова

Премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала граждан сообщать правительству о злоупотреблениях и преступлениях «режима Плахотнюка».

Об этом Санду заявила на пресс-конференции в Кишиневе, сообщает Укринформ.

«Мы полны решимости расследовать эти преступления и требовать применения заслуженных наказаний перед независимыми судьями, но для этого нам нужны доказательства. Мы знаем, что многие из вас имеют такие доказательства, но вы по праву не доверяете прокурорам. Я тоже сегодня не доверяю прокуратуре, которая все еще находится под контролем Плахотнюка, поэтому прошу вас сообщать об этом в правительство и премьеру», - заявила Санду.

По ее словам, в правительстве будет работать телефон доверия, по которому граждане смогут сообщать обо всех случаях злоупотреблений, давления и других преступлениях прежних властей.

Санду также заявила, что в ближайшее время при правительстве будет создано Бюро по борьбе с коррупцией и реформе правосудия, в состав которого войдут отечественные и международные эксперты.

 



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