Пиротехники Херсонской областной ГСЧС приступили к разминированию эскадренного миноносца «Фрунзе», затонувшего во времена Второй мировой войны в Черном море.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Херсонской области, пишет Укринформ.

«15 июня группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГСЧС начаты работы по разминированию эскадренного миноносца «Фрунзе». Судно с боеприпасами затонуло во времена Второй мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала работ поднято на поверхность и уничтожено 37 артиллерийских снарядов различных калибров, а также 25 гранат РГ-42.