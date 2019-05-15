В Черном море разминируют корабль Второй мировой
|07:58 18.06.2019
|Херсонская обл.
Пиротехники Херсонской областной ГСЧС приступили к разминированию эскадренного миноносца «Фрунзе», затонувшего во времена Второй мировой войны в Черном море.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Херсонской области, пишет Укринформ.
«15 июня группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГСЧС начаты работы по разминированию эскадренного миноносца «Фрунзе». Судно с боеприпасами затонуло во времена Второй мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала работ поднято на поверхность и уничтожено 37 артиллерийских снарядов различных калибров, а также 25 гранат РГ-42.
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