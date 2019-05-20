В Республике Северная Осетия – Алания зенитчики ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) впервые покажут гостям Международного военно-технического форума «Армия-2019» зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3».

Торжественное открытие форума «Армия-2019» состоится 28 июня на общевойсковом полигоне на полигоне «Шалхи» в районе поселка Спутник, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

На полигоне будет организован статистический показ более 80 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО, в их числе: тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», буксируемые гаубицы «МСТА-Б», КАМАЗы-6550, ГАЗ-66 со 120-мм минометом 2Б11, бронетранспортеры БТР-82АМ с расчетом переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г».

Закрытие форума состоится 30 июня 2019 г. на полигоне Шалхи в Северной Осетии.