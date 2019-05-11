В России опасаются применения кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы во время учений в Балтике
|16:15 17.06.2019
|Россия
Силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Baltops-2019.
Об этом сообщили в субботу, 15 июня, в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, передает ТАСС.
"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", - отмечается в сообщении.
По данным НЦУО, в южной части Балтийского моря участники маневров ОВМС Североатлантического альянса отрабатывают практические эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.
В учениях Baltops-2019 принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония), а также государств - партнеров альянса - Финляндии и Швеции.
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