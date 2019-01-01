Компартия Греции (КПГ) вновь требует закрыть военные базы США и НАТО в Греции после обвинений США в адрес Ирана в связи с нападениями при невыясненных обстоятельствах на танкеры в Оманском заливе.

Об этом говорится в распространенном в пятницу, 14 июня, заявлении КПГ, передает ТАСС.

"Последние нападения на танкеры в Оманском заливе вновь подрывают ситуацию вокруг Ирана. США, как будто заранее готовые, объявили в качестве цели Иран и сосредоточивают новые военные силы в регионе", - приводит текст заявления Афинское Македонское агентство новостей.

"Агрессивность США в отношении Ирана усиливалась в последние месяцы с введением эмбарго на поставки нефти, давлением по поводу ядерной программы Ирана, которое связано с угрозами и планами Израиля нанести бомбовые удары по иранским ядерным установкам. Планы США в регионе связаны, помимо прочего, с соперничеством империалистических сил с целью установления контроля над источниками энергии, путями поставки энергоносителей и товаров, раздела рынков", - считает Компартия Греции.

"Обострение ситуации вокруг Ирана не предвещает ничего хорошего народам", - говорится в заявлении.

По мнению КПГ, греческая правящая партия СИРИЗА, оппозиционные "Новая демократия", КИНАЛ и другие партии, которые поддерживают "стратегическое партнерство" с США и Израилем, активное участие страны в НАТО, ввергают в большую опасность греческий народ. "Пришло время усилить голос Компартии, которая требует не допустить никакого участия, никакого вовлечения нашей страны в американские и натовские планы, которые идут в ущерб народу Ирана и других народов региона. Закрыть сейчас же все иностранные базы США и НАТО в Греции. Вернуть назад все греческие военные подразделения, которые принимают участие в миссиях НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.