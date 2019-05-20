Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к выполнению полетов в сложных условиях горно-лесистой местности Кавказских гор.

В ходе выполнения полетов летчики отрабатывают элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на предельно малых высотах до 100 м, приемы ведения воздушного боя на сверхзвуковых скоростях, сообщает пресс-служба Минобороні России.

Кроме того, в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи провели учебные атаки по воздушным и наземным целям, отработали вопросы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступил один из истребителей соединения.

К выполнению полётов, которые проходили в течение нескольких дней, было привлечено более 10 единиц авиационной техники и около 20 летчиков.