До палати представників Конгресу США подано законопроект, який передбачає розробку стратегії з протидії впливу Росії в країнах Балтії.

Документ до палати представників подав представник Республіканської партії Майкл Конвей. У ньому йдеться про те, що Кремль прагне послабити НАТО і збільшити свою сферу впливу в Європі, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Конгресу, передає Сьогодні.

У законопроекті зазначено вимогу "комплексної багатосторонньої оцінки військових потреб країн Балтії для стримування агресії з боку Російської Федерації та протидії їй, а також для інших цілей".

"Російська Федерація прагне послабити Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) і відтворити сферу свого впливу в Європі, використовуючи примус, залякування і пряму агресію. Утримання Російської Федерації від такої агресії має життєво важливе значення для трансатлантичної безпеки", - йдеться в документі.

Як зазначено в документі, "незаконна окупація Криму Російською Федерацією і її подальша участь в дестабілізуючій і підривній діяльності проти незалежних і вільних держав викликає все більшу стурбованість".

"Окупація Російською Федерацією грузинських і українських територій і неухильне нарощування військової потужності в Західному військовому окрузі Російської Федерації і Калінінграді загрожують миру і стабільності на континенті. Балтійські країни – Естонія, Латвія і Литва – особливо уразливі для все більшої агресії Російської Федерації", - сказано в документі.

Конгресмен припустив, що США повинні "очолити багатосторонні зусилля з розробки стратегії, спрямованої на поглиблення спільних можливостей з Литвою, Латвією, Естонією, союзниками по НАТО та іншими регіональними партнерами, щоб стримувати агресію з боку Російської Федерації в Балтійському регіоні ...".

Законопроект внесли до палати представників 3 червня, і він був направлений в комітети з питань збройних сил і закордонних справ.