Міністр національної оборони Румунії Габріель Леш виступив з твердженням, що Росія займає в Чорному морі постійну агресивну позицію.

Цю заяву він зробив в п’ятницю, 14 червня, на міжнародній конференції “Форум безпеки на Чорному морі і на Балканах” в Мамаї, інформує УНН.

“На відміну від регіону Балтійського моря, в Чорному морі Росія займає постійну агресивну позицію”, — наводить його слова агентство Agerpres.

“Румунія розглядається як потенційна мета для наступальних потужностей Росії, так як сприймається як центр прийняття рішень НАТО”, — вважає Леш. За його оцінками, Росія посилила “агресивні дії в регіоні Чорного моря, особливо проти України, а також проти союзної присутності в зоні”.

В результаті цього, вважає румунський міністр, “військова рівновага фундаментальним чином змінилася на користь Росії”.

“Росія вже здатна при необхідності перешкодити військовими засобами проходу в Чорне море ззовні”, — припустив він. На думку міністра, “стратегічна мета Росії — домінувати в регіоні Чорного моря”.

“Пасивна позиція стримування більше неефективна, ми повинні зайняти більш тверду позицію в регіоні. Необхідна довгострокова союзна стратегія для протистояння гегемоністським тенденціям Росії в регіоні, для зміцнення оборонної позиції альянсу, міці і опору союзників”, — переконаний Леш.