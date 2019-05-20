Эдем Бекиров: Я не сойду с пути истины до последнего вздоха

19:45 16.06.2019   Крым

Тяжелобольной крымский татарин, политзаключенный Эдем Бекиров, который незаконно удерживается в СИЗО в оккупированном Крыму, написал письмо крымскотатарскому народу, сообщает «Крымская солидарность».

Сайт ATR.ua приводит полный текст письма:

«Селям алейкум, Крым, Новоалексеевка и весь мой крымскотатарский мусульманский народ.

С прошедшим вас Ораза байрамом. Пусть Аллах примет ваши ифтары и мольбы.

Ваша поддержка у зданий суда, письма, памятные мероприятия, проводимые в Крыму и в Украине, вдохновляют и придают сил, с ними легче пройти эти испытания в заключении. Будьте уверены, что ваши действия оказывают большое влияние и приносят огромную пользу.

Даже если местом моего прошлого проживания не являлся Крым, моё сердце и мои надежды были в Крыму. Поэтому с 1968 года я встал на этот путь по мере своих возможностей. Я оказывал поддержку тем, чем мог. Но хочу сказать одну вещь. То, что мы видели и слышали, когда вернулись — те чувства очень отличаются от тех, что я испытываю сегодня.

Лишь приехав в Крым, увидев ложь и беззаконие притеснителей, попав в заключение и вынужденно принимая участие в театральном представление под названием «суд», я сполна понял и ощутил сегодняшние испытание нашего народа, его новую историю и новых активистов.

Во-первых, Ма ша Аллах нашему народу! Несмотря на ложь и клевету недругов, не слушая предателей, он забыл все старые обиды и объединился. Никто не имеет права навешивать на наших детей незаконные ярлыки «террористов» и «экстремистов». Наше молодое поколение (находящиеся на свободе и политузники), показывающие лицо нашего народа, его чистые намерения и храброе сердце, является результатом нашего религиозного воспитания и они — наше будущее. Слова предателей и недругов для нас не имеют никакой ценности. Они уже показали свои лица и свою цену.

Во-вторых, я хочу выразить свою благодарность моему народу из Новоалексеевки, Геническа, а также всем единомышленникам во всей Украине, которые поддерживаю меня. Спасибо вам за помощь и поддержку, которую вы оказываете моей семье. Если вы посмотрите на то, что я писал ранее, вы заметите слабые стороны нашего народа, живущего в Украине. Мои слова к тому, что нам необходимо еще более тесно быть связанными с крымскими активистами и деятелями, и всё время действовать по мере своих сил. По капле набирается озеро. Наши предки говорили: «Сила — в единстве».

Я лично коротко расскажу вам о своём положении и состоянии здоровья. Конечно, место, где нахожусь я и другие политзаключенные — это не санаторий. Но мы слышим о местах и похуже этих. Хвала Аллаху, проблему питания и лекарств решает моя любимая семья и неравнодушные люди, поддерживающие нас. Я борюсь с болезнями уже на протяжении 19-ти лет. И по воле Всевышнего, вместе с вами я пройду и сегодняшние трудности. Наши глаза видят то, что предписал нам Аллах. Конечно, я никогда не предполагал и не был готов к такому. Но во всем, несомненно, есть благо. С первых дней свою огромную поддержку и помощь мне оказывали Руслан Трубач и Сервер Мустафаев. Когда я находился в камере с Сервером, я словно вернулся в свою молодость и тогда сказал ему: «Если бы я был в вашем возрасте, то непременно был бы с вами рядом в одном строю. Ваши действия правильные и приносят пользу нашему народу. Вы — будущее нашего народа». Если говорить честно, то эти ребята были активны не только находясь на свободе — они активны и в застенках, они поддерживают всех узников, они доносят до всех светлые традиции нашего народа и стирают ложь, которую выливают на нас притеснители. И, кроме этого, они не забывают о борьбе, которая ведётся на свободе, они не забывают о народе и, не боясь заключений, продолжают эту борьбу даже здесь. Я уверен, что этот бесконечный свет и сила придают дух не только мне, но всем вам, кто находится на свободе.

Я не знаю, хватит ли мне здоровья и жизни, чтобы дойти до конца — это воля Аллаха. Но, несмотря на трудности и беззаконие, я не сойду с пути народа и истины до последнего вздоха. «Свобода любой ценой» (т.е. предательством, изменой нашим ценностям, оговором себя или своего народа в своих показаниях) — это не мой путь и не путь моего народа!

По воле Аллаха следующие праздники мы проведём вместе, в свободном от притеснителей Крыму! Прошу вашего внимания к моему письму.

С уважением Эдем Бекиров».

Напомним, 11 июня Европейский суд по правам человека призвал российское правительство придерживаться конституционных прав, и переместить политзаключенного Эдема Бекирова в больницу.

6 июня в «Киевском районном суде» Симферополя прошло заседание по продлению меры пресечения тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову. «Суд» постановил продлить арест до 12 августа текущего года.

Как известно, Эдем Бекиров — инвалид I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года около 08:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе «Чонгар» вглубь полуострова. Позже стало известно, что крымского татарина привезли в здание ФСБ России в Симферополе.

19 декабря 2018 года ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, заявив, что он якобы организовал на территории полуострова «тайник с боеприпасами», а также связан с деятельностью гражданского формирования «Аскер».



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