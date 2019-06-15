Конституційний суд Молдови скасував свої рішення про нелегітимність дій парламенту, які призвели до гострої політичної кризи у Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.

Суд вирішив анулювати свої рішення в суботу після того, як Демократична партія Молдови оголосила про відхід в опозицію, а президент Ігор Додон звернувся до суддів з проханням переглянути ухвалені ними рішення. В іншому разі він обіцяв попросити парламент і уряд призначити деяких нових суддів до суду.

Нагадаємо, минулого тижня Конституційний суд Молдови визнав неконституційним обрання керівництва молдовського парламенту і голосування за новий уряд.

Також він тимчасово відсторонив президента Додона, щоб в.о. прем’єра за версією Демпартії Павло Філіп міг призначити дострокові вибори.

Рішення Конституційного суду призвели до того, що у країні фактично утворилося двовладдя.

Ці рішення викликали критику у міжнародних партнерів Молдови. Зокрема, генсек Ради Європи Торбйорн Ягланд попросив Венеціанську комісію оцінити ухвалені Конституційним судом рішення.