Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що викликали політичну кризу
|19:25 16.06.2019
|Молдова
Конституційний суд Молдови скасував свої рішення про нелегітимність дій парламенту, які призвели до гострої політичної кризи у Молдові.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.
Суд вирішив анулювати свої рішення в суботу після того, як Демократична партія Молдови оголосила про відхід в опозицію, а президент Ігор Додон звернувся до суддів з проханням переглянути ухвалені ними рішення. В іншому разі він обіцяв попросити парламент і уряд призначити деяких нових суддів до суду.
Нагадаємо, минулого тижня Конституційний суд Молдови визнав неконституційним обрання керівництва молдовського парламенту і голосування за новий уряд.
Також він тимчасово відсторонив президента Додона, щоб в.о. прем’єра за версією Демпартії Павло Філіп міг призначити дострокові вибори.
Рішення Конституційного суду призвели до того, що у країні фактично утворилося двовладдя.
Ці рішення викликали критику у міжнародних партнерів Молдови. Зокрема, генсек Ради Європи Торбйорн Ягланд попросив Венеціанську комісію оцінити ухвалені Конституційним судом рішення.
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