У Молдові старий уряд вирішив піти у відставку

20:22 14.06.2019   Молдова

Водночас Демократична партія не відмовилася від ідеї проведення дострокових виборів.

Уряд Молдови під керівництвом прем'єр-міністра Павла Філіпа вирішив піти у відставку. Про це заявив за підсумками Національної політичної ради Демократичної партії Володимир Чеботар, передає Newsmaker.

Зокрема, він відзначив, що Демократична партія не відмовляється від ідеї проведення дострокових виборів.

"Це необхідно для того, щоб нова влада була легітимною", - зауважив Чеботар.

Як повідомлялося, тимчасово виконуючий обов'язки президента Молдови, заступник голови Демократичної партії Павел Філіп підписав указ про призначення дострокових парламентських виборів на 6 вересня цього року. Згодом президент Молдови Ігор Додон повідомив, що скасував підписаний Філіпом указ. 

Європейський Союз позитивно прокоментував прийняте 8 червня парламентом Молдови рішення щодо формування урядової коаліції та ще раз закликав всі залучені сторони до спокою й стриманості, а також до пошуку виходу з нинішньої політичної кризи демократичними засобами. 

Своєю чергою, Служба безпеки України для недопущення загострення ситуації в Кишиневі посилила контррозвідувальний режим на в`їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих росіян. 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація у Молдові є ймовірною загрозою для півдня України. 



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