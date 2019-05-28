Балаклавский районный суд Севастополя в пятницу приговорил капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого к штрафу в 550 тысяч рублей, освободив его от назначенного наказания.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передают Новости Крыма.

Как ранее сообщала пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, судебное заседание по делу прошло раньше назначенного срока. Новицкий находился в Симферополе под подпиской о невыезде и проживал на съемной квартире.

«Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе суда.

Судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) осуществляло вылов камбалы-калкан, добыча которой запрещена — у браконьеров изъяли свыше 9300 метров сетей. В Крыму на судно был наложен арест.