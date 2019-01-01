Турция готова ответить на санкции США из-за С-400

19:35 14.06.2019   Турция

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlut Cavusoglu) в пятницу предупредил, что Анкара отреагирует, если США введут против его страны санкции в связи со спорным планом Анкары приобрести систему противоракетной обороны российского производства.

Об этом говорится в интервью, которое Чавушоглу дал турецкому телевидению. При этом, еще вчера Чавушоглу заявил, что его страна не будет склоняться перед «ультиматумами» после того, как США предупредили Турцию, что могут исключить ее из программы поставки истребителей F-35 в связи с покупкой системы ПВО С-400, сообщает News UA.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан (Patrick Shanahan) на прошлой неделе заявил в письме своему турецкому коллеге , что подготовка турецких пилотов прекратится 31 июля и что Турция не сможет получить в окончательное владение четыре истребителя-невидимки F-35, которые она купила.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:49 14.06.2019
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии на полигоне Дзарцеми учатся действовать в составе разведывательно-огневых контуров
14:55 14.06.2019
Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО
09:59 14.06.2019
Российский флаг на аджарской гостинице вызвал скандал в Грузии
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:22 14.06.2019
У Молдові старий уряд вирішив піти у відставку
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
08:54 13.06.2019
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
Всі новини країни
Россия Россия
18:15 14.06.2019
Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным
12:31 14.06.2019
На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации
10:47 14.06.2019
Россия начинает военные учения на территории Европы
09:07 14.06.2019
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 13.06.2019
Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
Всі новини країни
Турция Турция
19:35 14.06.2019
Турция готова ответить на санкции США из-за С-400
11:25 14.06.2019
Анкара звинуватила Вашингтон у відмові створити робочу групу по С-400
07:58 14.06.2019
В Стамбуле проводят флешмобы для популяризации чтения
18:30 13.06.2019
Туреччина зробила заяву Росії у зв'язку з обстрілом в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
19:59 14.06.2019
Суд в Севастополе вынес решение по украинскому капитану
19:17 14.06.2019
Крым вошел в число регионов с наибольшим загрязнением почв тяжелыми металлами
18:39 14.06.2019
МВД РФ: мы получили около 12 тысяч заявок на паспорта от жителей Донбасса
17:49 14.06.2019
В Крыму 86 человек лишены свободы по политическим мотивам - правозащитники
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд