Турция готова ответить на санкции США из-за С-400
|19:35 14.06.2019
|Турция
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlut Cavusoglu) в пятницу предупредил, что Анкара отреагирует, если США введут против его страны санкции в связи со спорным планом Анкары приобрести систему противоракетной обороны российского производства.
Об этом говорится в интервью, которое Чавушоглу дал турецкому телевидению. При этом, еще вчера Чавушоглу заявил, что его страна не будет склоняться перед «ультиматумами» после того, как США предупредили Турцию, что могут исключить ее из программы поставки истребителей F-35 в связи с покупкой системы ПВО С-400, сообщает News UA.
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан (Patrick Shanahan) на прошлой неделе заявил в письме своему турецкому коллеге , что подготовка турецких пилотов прекратится 31 июля и что Турция не сможет получить в окончательное владение четыре истребителя-невидимки F-35, которые она купила.
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