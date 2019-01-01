Крым вошел в число регионов с наибольшим загрязнением почв тяжелыми металлами

19:17 14.06.2019   Крым

Крым вошел в число регионов с наибольшим загрязнением почв тяжелыми металлами.

Как сообщили в Росприроднадзоре, средние по Российской Федерации количество проб почвы в селитебной зоне с превышением гигиенических нормативов по содержанию тяжелых металлов в 2018 году составило 3,53%. В 9 регионах этот показатель превышен в 3 и более раз. Крым в их числе – зафиксировано превышение ПДК в 13,7% проб, сообщает Новости Крыма.

При этом Крым лидирует по загрязнению почвы ртутью.

Это вещество проникает в почву с пестицидами, промышленными и бытовыми отходами. Загрязнение почвы ртутью относят к наиболее опасным техногенным процессам: попадая в организм, ртуть провоцирует сильную интоксикацию с одновременным поражением нервной системы. Часто отравление приводит к летальным исходам.



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