Крым вошел в число регионов с наибольшим загрязнением почв тяжелыми металлами
|19:17 14.06.2019
|Крым
Крым вошел в число регионов с наибольшим загрязнением почв тяжелыми металлами.
Как сообщили в Росприроднадзоре, средние по Российской Федерации количество проб почвы в селитебной зоне с превышением гигиенических нормативов по содержанию тяжелых металлов в 2018 году составило 3,53%. В 9 регионах этот показатель превышен в 3 и более раз. Крым в их числе – зафиксировано превышение ПДК в 13,7% проб, сообщает Новости Крыма.
При этом Крым лидирует по загрязнению почвы ртутью.
Это вещество проникает в почву с пестицидами, промышленными и бытовыми отходами. Загрязнение почвы ртутью относят к наиболее опасным техногенным процессам: попадая в организм, ртуть провоцирует сильную интоксикацию с одновременным поражением нервной системы. Часто отравление приводит к летальным исходам.
Ще на цю тему:
На «Крымском титане» повысилась концентрация серной кислоты
В аннексированном Крыму активизировались оползни
Азовське море почало покриватися кригою / Відео
В Крыму ждут подъема рек и схода селей
В Евпатории застройщик засыпает строительным мусором водоем
Оккупанты сдали треть севастопольских лесов за 270 рублей
Винзавод «Коктебель» обвинили в сбросе сточных вод
В Феодосии уничтожают ландшафты Лысой горы
В Крыму уничтожают редкие кустарники и цветы