МВД РФ: мы получили около 12 тысяч заявок на паспорта от жителей Донбасса
|18:39 14.06.2019
|Украина
Около 12 тысяч жителей территорий, контролируемых боевиками «Донецкой и Луганской народных республик», обратились за получением российского паспорта после указа президента РФ об упрощении процедуры его оформления для жителей Донбасса.
Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков, передает ТАСС.
«На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев. 1200 документов уже обработано, получили положительную реакцию», — сказал он.
Олег Агарков уточнил, что всего в регионе подготовлено четыре миграционных пункта, которые принимают документы от жителей так называемых «Л/ДНР». Пункты «обеспечены всем необходимым», добавил он.
Напоминаем, первая группа жителей так называемых «Донецкой и Луганской народных республик» получила в пятницу паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ. СМИ привели детали процедуры и статистические цифры.
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