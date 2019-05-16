Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным
|18:15 14.06.2019
|Россия
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути, которая вместе с дочерью побывала в Украине со спектаклем, получила тюремный срок.
64-летней кинозвезде был вынесен приговор, согласно которому она получила шесть месяцев тюрьмы и штраф. Избежать пребывания за решеткой звезда сможет, если выплатит неустойку театру в размере 30 тысяч евро.
Об этом сообщает издание Gossip Fanpage, пишут Факты.
В суд на актрису подал театр Верди за то, что она не явилась на спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую справку о состоянии здоровья. В то же время Орнелла Мути побывала на благотворительном ужине в России, на котором присутствовал Владимир Путин. Гостем вечеринки также был знаменитый американский актер Кевин Костнер.
Ужин проходил в 2010 году в Санкт-Петербурге. На тот момент Путин занимал пост премьер-министра. Актриса заявляла, что тогда заболела ларингофарингитом, и была не в состоянии играть на сцене, поскольку не могла говорить.
Ранее сообщалось о том, что Орнелла Мути зачастила в Москву. Ходили слухи, что у нее там появился богатый любовник, который купил ей роскошную квартиру.
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