В Крыму 86 человек лишены свободы по политическим мотивам - правозащитники
|17:49 14.06.2019
|Крым
В Крыму по состоянию на май 86 человек лишены свободы по политическим мотивам. Об этом говорится в Мониторинговом осмотре Крымской правозащитной группы на основании материалов, собранных в мае 2019 года, передает УНН.
"По состоянию на май 2019 года 86 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования", - говорится в сообщении.
Так, 7 мая "Киевский районный суд Симферополя" осудил ялтинского блогера Евгения Гайворонского к 10 суткам административного ареста за отказ проходить медицинское освидетельствование после его задержания 26 марта 2019. Гайворонский считает, что преследование началось после появления на его странице в социальных сетях проукраинских высказываний.
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