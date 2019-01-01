Информационный центр «Миротворец» объединил результаты собственного расследования с результатами Службы безопасности Украины и обнародовал имена и данные 1000 российских наемников из ЧВК «Вагнер».

Информационный центр обнародовал список в виде документа Word Exel, который можно скачать с сайта «Миротворца», передает УНН.

«За несколько лет совместными усилиями установлено и задокументировано более 2000 россиян из т.н. «ЧВК «Вагнер», которые участвовали в захвате Крыма, убивали на Донбассе, в Сирии, ЦАР, Ливии и других странах. Теперь все ублюдки «вагнеровцы» наконец-то находятся вместе в Чистилище сайта «Миротворец» для того, чтобы цивилизованный мир знал в лицо тех российских нелюдей, которые за деньги готовы убивать любого и где угодно. Сегодня мы показываем первую 1000 российских «вагнеровцев» с Чистилища», - говорится в сообщении «Миротворца».

Так, в самом файле 1069 имен, но некоторые из них повторяются. Также обнародовано происхождение вероятных наемников и номера телефонов некоторых из них, даты рождения и адреса проживания.