«Миротворец» обнародовал список тысячи наемников из ЧВК «Вагнер»

17:19 14.06.2019   Украина

Информационный центр «Миротворец» объединил результаты собственного расследования с результатами Службы безопасности Украины и обнародовал имена и данные 1000 российских наемников из ЧВК «Вагнер».

Информационный центр обнародовал список в виде документа Word Exel, который можно скачать с сайта «Миротворца», передает УНН.

«За несколько лет совместными усилиями установлено и задокументировано более 2000 россиян из т.н. «ЧВК «Вагнер», которые участвовали в захвате Крыма, убивали на Донбассе, в Сирии, ЦАР, Ливии и других странах. Теперь все ублюдки «вагнеровцы» наконец-то находятся вместе в Чистилище сайта «Миротворец» для того, чтобы цивилизованный мир знал в лицо тех российских нелюдей, которые за деньги готовы убивать любого и где угодно. Сегодня мы показываем первую 1000 российских «вагнеровцев» с Чистилища», - говорится в сообщении «Миротворца».

Так, в самом файле 1069 имен, но некоторые из них повторяются. Также обнародовано происхождение вероятных наемников и номера телефонов некоторых из них, даты рождения и адреса проживания.



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