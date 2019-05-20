Партия премьер-министра Греции "СИРИЗА", вероятно, проиграет досрочные парламентские выборы оппозиционной консервативной партии "Новая демократия".

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного DPA.

За три недели до выборов рейтинг "СИРИЗЫ" составляет 26%, а ее главного соперника - 34,5%.

Третье место в рейтинге занимают социал-демократы - 7% поддержки, далее следуют коммунисты и крайне правые - 5,5 и 5 процентов соответственно.

Опрос отражает результаты выборов в Европарламент в мае, когда консерваторы получили на 9,5% больше голосов, чем партия Ципраса. Это подтолкнуло Ципраса объявить досрочные выборы.

В начале июня партия премьера Греции провалилась и на местных выборах.