Площадь пострадавших от града сельхозугодий в Крыму увеличилась в два раза – до 7,6 тыс. гектаров. Об этом сообщает близкий к российским властям Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на начальника управления растениеводства и механизации Наталью Шереметьеву.

«В текущем году от дождя и града с начала июня по данным районов пострадали 7,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур – зерновые, овощи, многолетние – в Нижнегорском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах», – сказала Шереметьева 14 июня на заседании расширенной коллегии российского министерства сельского хозяйства Крыма.

Ранее сообщалось, что в Крыму создали межведомственную комиссию по подсчету ущерба, нанесенного сельхозпроизводителям градом.

«Град на наши головы»

Ранее подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин сообщил, что от града 5 июня пострадали почти 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

5 июня на Красногвардейский, Первомайский, Сакский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы Крыма обрушилась непогода: прошел сильный ливень и выпал град. Пользователи соцсетей сообщали о «граде размером с куриное яйцо».