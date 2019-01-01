В Южной Осетии военнослужащие российской военной базы отработали задачи в составе разведывательно-огневых контуров в ходе учения на общевойсковом полигоне Дзарцеми.

В частности, с помощью беспилотной авиации были обнаружены скопления условного противника, которые уничтожили из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также стрелкового оружия, передает Минобороны России.

Также военнослужащие отработали ведение боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организацию и поддержание взаимодействия, управление огнем штатных и приданных подразделений, совершенствовали навыки вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнили индивидуальные и групповые нормативы.

В учебных мероприятиях приняли участие более 2500 военнослужащих, было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.