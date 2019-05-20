В Одесском порту начался «высокий сезон» пассажирских перевозок

15:19 14.06.2019   Одесса

В Одесском морском порту с начала навигации по состоянию на окончание мая выполнено 65 тыс. пассажироопераций. Об этом сообщила пресс-служба администрации порта.

На морские прогулки от причалов морского вокзала приглашают несколько компаний, которые эксплуатируют 12 судов, вместимостью от 24 до 250 человек, передает Порты Украины.

«Вообще все шесть причалов Нового мола и Каботажной набережной, которые относятся к пассажирскому комплексу, у нас заняты целый год. Кроме прогулочных катеров, здесь базируются буксиры четырех буксирных компаний, которые зашли к нам после демонополизации Законом о портах рынка буксирных услуг. Также традиционно морвокзал является местом перестоя плавкранов и буксиров компаний, осуществляющих рейдовую перевалку грузов. Что касается реконструированных причалов №№16-17, которые называют «морским фасадом» Одессы, и которые традиционно резервируются под обслуживание большого круизного флота, то они также эксплуатируются с максимальным коэффициентом использования. Весной здесь базировался дноуглубительный флот, сейчас швартуются круизные лайнеры-речники «Викинг-Синеус» и «Принцесса Днепра», через полторы недели на них будут перешвартованы плавсредства, которые освободят места для постановки кораблей — участников международных военных учений Sea Breeze 2019», — отметил начальник морского вокзала Олег Клименко.

По его словам, на период Sea Breeze на морском вокзале вообще ожидается аншлаг — весь причальный фронт со стороны Каботажной гавани будет очищен для постановки кораблей ВМС Украины, Великобритании, Канады, Турции и Румынии. В связи с проведением учений всем пассажирским катерам, буксирам и плавкранам будут предоставлены места для временного перестоя в других гаванях порта.



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