Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО

14:55 14.06.2019   Грузия

Государственный секретарь США Майк Помпео открыто заявил, что необходим ускоренный прием Грузии в НАТО, по нашему мнению, это губительно скажется на наших отношениях, - об этом заявил глава МИД РФ Григорий Карасин, передает Грузия Online.

«Эти люди считают, что Грузия является составной частью определенного блока, на который можно опереться в определенной деятельности, направленной против РФ… И эти люди активизировались. Они готовятся к декабрьскому саммиту НАТО. Государственный секретарь США Майк Помпео открыто заявил, что необходим ускоренный прием Грузии в НАТО. Это для нас не только тревожно, что сказано очень мягко, а это, по нашему мнению, губительно скажется на наших отношениях», - заявил Карасин.

Напомним, 13 июня в Праге состоялась очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина.



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