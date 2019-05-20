Підконтрольний Росії Алуштинський міський суд повернув у прокуратуру адміністративну справу щодо кримськотатарської активістки, дочки фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Гульсум Алієвої. Її звинувачували у розпалюванні ненависті.

Про це повідомив адвокат Олексій Ладін у Facebook, повидомляе громадське.

За його словами, справу повернули у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності. Водночас Ладін стверджує, прокуратура має намір знову направити справу до суду.

11 червня Гульсум Алієву затримали на адмінмежі російські силовики за звинуваченням у «розпалюванні ненависті або ворожнечі» (ст. 20.3.1 КпАП Росії) за пост в Facebook.

У липні 2018 року російські силовики проводили обшуки в будинку фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва. Пізніше стало відомо, що на його дочку Гульсум Алієву склали протокол. Її звинувачували за статтею 282 Кримінального кодексу Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі) за репост у Facebook.

У січні 2019 року Слідчий відділ по Алушті припинив кримінальну справу стосовно Гульсум Алієвої.

На території українського Криму 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світовою спільнотою так званий «референдум» про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.